Москва, 20 декабря, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин наградил девятикратную олимпийскую чемпионку Ларису Латынину орденом «За заслуги перед Отечеством» І степени. Соответствующий указ опубликован на портале официальных правовых актов.

Михаил Метцель/ТАСС Лариса Латынина

«Наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Латынину Ларису Семеновну — председателя попечительского совета государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Калужской области «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной» (на общественных началах)», — сказано в документе.

Отмечается, что она получила эту награду за большой вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта, а также за активную общественную деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2021 года Владимир Путин наградил орденом Дружбы российскую гимнастку Дину Аверину за её выступление на Олимпийских играх в Токио, где она стала серебряной медалисткой в соревнованиях по художественной гимнастике.