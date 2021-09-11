Москва, 11 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил российскую гимнастку Дину Аверину за ее выступление на Олимпийских играх в Токио, где она стала серебряной медалисткой в соревнованиях по художественной гимнастике, Орденом Дружбы. Об этом 11 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Путин

При этом такой награды удостаиваются только обладатели золотых олимпийских медалей.

Отметим, на Олимпиаде в Токио Дина Аверина, которая без ошибок исполнила свои программы, проиграла представительнице Израиля Линой Ашрам, уронившей ленту во время исполнения упражнений с лентой. Этот факт вызвал широкий общественный резонанс.