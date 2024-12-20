Москва, 20 декабря, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Западные страны после пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным должны задуматься над его предложением провести дуэль «Орешника» с системами противовоздушной обороны (ПВО) Запада. Об этом 20 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Дипломат призвала западных лидеров задуматься о словах российского лидера по поводу проведения «технологической дуэли», а не быть «ошарашенными этим заявлением».

«А ведь риторика о «нанесении России стратегического поражения» плотно укоренилась в менталитете натовских режимов отнюдь не в качестве гипотетических допущений — под эту доктрину выделяются миллиарды на практическую реализацию. Пусть задумаются, каково это: жить в обстоятельствах, которые предлагают для других», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что РФ готова к «технологической дуэли» «Орешника» с западными системами противовоздушной обороны. При этом глава государства уточнил, что дуэль не обязательно проводить в Киеве, однако именно в украинской столице западными странами организована серьёзная система ПВО.

Российский лидер также отметил, что ни у кого нет шансов сбить новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». По его словам, дальность ракетного комплекса составляет до 5,5 тыс. км.

Ранее президент РФ сообщал, что новый комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время эта боевая система не является оружием массового поражения, так как она высокоточная и не несёт ядерного заряда.