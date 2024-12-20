Чикаго, США, 20 декабря, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Россия находится в доминирующем положении на Украине, она в шаге от победы, заявил в пятницу, 20 декабря, американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Станислав Красильников/ РИА Новости

У Запада в ситуации на Украине большие проблемы, сказал Миршаймер в интервью бывшему судье верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

ВС РФ в значительной степени контролируют ситуацию на поле боя, и если российские войска сейчас значительное сильнее, чем в момент начала спецоперации, то ВСУ, напротив, находятся в значительном худшем состоянии, отметил политолог.

«Поэтому русские в шаге от победы на Украине. [Президент России Владимир] Путин находится в доминирующем положении, по моему мнению, и он это знает. Он знает, что у нас (у Запада. — Прим. ред.) большие проблемы на Украине. Он также знает, что ракета «Орешник» достигнет цели, несмотря ни на что», — сказал Миршаймер.

Он отметил, что избранному президенту США Дональду Трампу от предыдущей администрации страны досталась «ужасная ситуация». В частности, он раскритиковал «глупое» решение «разрешить» ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Трампу будет тяжело добиться соглашения с Путиным, считает политолог.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Владимир Путин заявил, что движение в зоне специальной военной операции идёт по всей линии фронта, а бойцы ВС России возвращают территории квадратными километрами.

В ходе того же мероприятия глава государства предложил сомневающимся в мощности ракетного комплекса «Орешник» западным экспертам убедить Запад и США произвести технологический эксперимент — «высокотехнологичную дуэль XXI века». Западная сторона могла бы определить объект и сосредоточить там все силы ПВО и ПРО, Россия нанесёт по этому объекту удар «Орешником», «и посмотрим, что будет», сказал президент.