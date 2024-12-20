Вашингтон, 20 декабря, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Европейский совет признаёт ошибку в формулировке о «победе Украины», которая была использована в опубликованном ранее заявлении, и исправит её. Об этом пишет американское издание Politico на ссылкой на неназванного представителя Евросовета.

EPA

16 декабря Евросоветом был опубликован пресс-релиз, в котором было указано, что Украина должна победить в конфликте.

«Чиновник Евросовета заявил, что это ошибка, и она будет исправлена», — указано в публикации издания.

В материале также приводятся слова представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Каи Каллас, которая заявляла, что Россия не должна одержать верх.

Сопоставив две эти формулировки в издании с иронией предположили, что лидеры ЕС пока сами не могут позволить себе зайти так далеко в своих высказываниях.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря Каллас призвала западные страны перестать подталкивать Украину к мирным переговорам. В интервью FT она сообщила, что попытки надавить на главу киевского режима Владимира Зеленского с целью начать мирное урегулирование конфликта бессмысленны. Вместо этого нужно усилить вооружение Украины, чтобы за столом переговоров «она была сильнее», считает глава евродипломатии.

18 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что киевский режим грубо отверг предложение о переговорах и «рождественском перемирии», выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, Зеленский ответил хамством на инициативу Орбана, чем продемонстрировал бескультурье. При этом Песков напомнил, что Россия открыта для диалога.