Брюссель, 19 декабря, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала западные страны перестать подталкивать Украину к мирным переговорам. Об этом она заявила 19 декабря в беседе с Financial Times перед саммитом ЕС в Брюсселе.

Известия/Тарас петренко

В интервью Каллас сообщила, что попытки надавить на главу киевского режима Владимира Зеленского с целью начать мирное урегулирование конфликта бессмысленны. Вместо этого нужно усилить вооружение Украины, чтобы за столом переговоров «она была сильнее», считает глава евродипломатии.

«Нет смысла заставлять Зеленского говорить, когда [президент России Владимир] Путин не хочет говорить. Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. А почему нет мира? Потому что Россия не хочет мира», — заявила Каллас.

По её словам, поддерживать Киев сейчас «гораздо дешевле, чем терпеть войну потом».

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров. Однако после вторжения ВСУ 6 августа в Курскую область он заявил, что сначала нужно разобраться с «бандитами, которые забрались на территорию» России.

18 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что киевский режим грубо отверг предложение о переговорах и «рождественском перемирии», выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, Зеленский ответил хамством на инициативу Орбана, чем продемонстрировал бескультурье. При этом Песков напомнил, что Россия открыта для диалога.

Песков также заявлял, что на данный момент предпосылок для переговоров с Киевом нет. Условия России должны быть выполнены, сообщил он. Также Песков напомнил, что Зеленский запретил властям Украины вести переговоры с Россией.

Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, подчёркивал глава государства.