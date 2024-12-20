Москва, 20 декабря, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Российские военные из группировки «Днепр» за минувшие сутки уничтожили четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

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Помимо установок Patriot американского производства, силами группировки уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов ВСУ с боеприпасами.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии, добавили в ведомстве.

В результате украинские войска потеряли до 440 военных, 20 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе три американских гаубицы М777 калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, группировка «Днепр» действует на запорожском и херсонском направлениях. Накануне Минобороны информировало, что за сутки её подразделения нанесли поражение противнику у населённых пунктов Каменское и Нестерянка Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области, а также отразили контратаку штурмовой группы противника. Украинские войска в результате действий группировки потеряли до 60 военных.