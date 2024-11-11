Белоусов проинспектировал группировку российских войск «Днепр» в зоне СВО
Москва, 11 ноября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов 11 ноября проинспектировал группировку российских войск «Днепр» в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны.
На территории пункта управления группировки войск «Днепр» Белоусов провёл рабочее совещание. Глава Минобороны заслушал доклады командования по обеспечению войск и характеру действий украинской армии.
Командующий группировкой «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский доложил Белоусову о ходе выполнения боевых задач.
Кроме того, главе ведомства доложили об особенностях применения российских разработок дронов для эффективного поражения живой силы и военной техники ВСУ в ходе разведывательно-ударных и разведывательно-огневых действий.
«Глава российского военного ведомства высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск «Днепр» и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач, ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу», — сообщили в ведомстве.
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