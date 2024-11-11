Москва, 11 ноября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов 11 ноября проинспектировал группировку российских войск «Днепр» в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Министр обороны России Андрей Белоусов

На территории пункта управления группировки войск «Днепр» Белоусов провёл рабочее совещание. Глава Минобороны заслушал доклады командования по обеспечению войск и характеру действий украинской армии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928713" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр»

Командующий группировкой «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский доложил Белоусову о ходе выполнения боевых задач.

Кроме того, главе ведомства доложили об особенностях применения российских разработок дронов для эффективного поражения живой силы и военной техники ВСУ в ходе разведывательно-ударных и разведывательно-огневых действий.

«Глава российского военного ведомства высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск «Днепр» и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач, ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу», — сообщили в ведомстве.

Новость дополняется