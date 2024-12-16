Москва, 16 декабря, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Российские войска владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения, сообщил в понедельник, 16 декабря, на коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

ВСУ на данный момент контролируют менее 1% территории ЛНР и около 25-30% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сказал Белоусов.

«В настоящее время среднесуточное продвижение [российских] войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 кв. км», — отметил министр.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления Белоусов также сообщил, что Вооружённые силы России в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории. ВСУ за 2024 год потеряли более 560 тыс. бойцов убитыми и ранеными, а за всё время СВО потери противника составили около 1 млн бойцов, отметил также министр.

Президент Владимир Путин в ходе выступления на коллегииназвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. Глава государства заявил, что ВС РФ прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения благодаря профессионализму и мужеству бойцов, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота.