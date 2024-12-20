Заявив о готовности к «высокотехнологичной дуэли» с использованием ракетного комплекса «Орешник», Владимир Путин продемонстрировал, что он хозяин положения в конфликте на Украине, подчеркнул 19 декабря профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Обсуждением этого и других высказываний российского президента в ходе прямой линии ознаменован новый, 1030-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Орешник

Глава государства предложил провести ракетную «дуэль» с Соединенными Штатами, которая покажет, как новая российская гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» может победить любую американскую систему противоракетной обороны.

В комментарии Миршаймер подчеркнул, что не представляет, как кто-то может называть позицию России слабой. По его мнению, благодаря своим успехам на поле боя Москва находится в крайне сильной позиции для переговоров с Вашингтоном, и избранного президента США Дональда Трампа ждет непростой переговорный процесс с российским лидером.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.