Москва, 20 декабря, 2024, 06:28 — ИА Регнум. В Киеве установлена достаточно серьёзная система противовоздушной обороны, которую обеспечили западные союзники, пускай включают всё, что у них есть, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя своё предложение о возможной «высокотехнологичной дуэли» с использованием ракетного комплекса «Орешник».

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Президент России 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, предложил западным экспертам провести такую дуэль. Пусть выберут «какой-то объект для поражения в Киеве», сосредоточат там западные силы ПВО и ПРО, а ВС РФ нанесут туда удар «Орешником».

«Пускай они включат всё, что у них есть, включая систему противоракетной обороны и эти антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и в Польше. Их и там, и там по 24 штуки», — пояснил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, почему объект для поражения выбран именно в Киеве.

Президент при этом уточнил, что он обращался с предложением дуэли к тем, кто сомневается в эффективности «Орешника».

«Я же не сказал, что я вызываю, я сказал, что те эксперты западные, которые сомневаются в эффективности «Орешника», пусть они предложат тем, кто платит им заработную плату за такие высказывания, западным странам, провести такую дуэль. Мы — согласны. Прямо сейчас», — добавил оптимистично глава российского государства.

Как сообщало ИА Регнум, главе киевского режима Владимиру Зеленскому не понравилось предложение Владимира Путина провести для России и Запада технологическую дуэль с применением комплекса «Орешник», чтобы наглядно доказать, что шансов сбить ракету нет ни у кого. Зеленский не сдержался и в грубой форме прокомментировал это.

Новый российский гиперзвуковой баллистический ракетный комплекс средней дальности «Орешник» способен уничтожить любую цель в европейских странах, входящих в НАТО. В этом заверил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По мнению эксперта, «Орешник» — абсолютное оружие в случае ядерного конфликта или политической необходимости, которое «гарантированно уничтожит любую цель в странах НАТО в Европе».