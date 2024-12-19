Москва, 20 декабря, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлением по случаю Дня работников органов безопасности, отметив, что профессионалы и патриоты всегда были опорой страны, продолжают традиции предшественников, достигая новых результатов. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и ГУСП за профессионализм, мужество и верность долгу. Особая благодарность тем, кто действует на Донбассе и в Новороссии, добывая ценную информацию для специальной военной операции», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия сегодня сталкивается с серьёзными вызовами, и качество работы спецслужб должно повыситься. Главная задача — борьба с терроризмом, где ФСБ и другие спецслужбы должны использовать весь накопленный опыт, а Национальный антитеррористический комитет — координировать усилия и уделять внимание защите стратегических объектов, отметил президент.

«Органы контрразведки, военная контрразведка, должны быть активными, оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, выявлять диверсантов и террористов. Пограничной службе ФСБ нужно улучшать техническую оснащённость и мобильность, комплектовать подготовленными кадрами и налаживать взаимодействие с армейскими частями», — акцентировал Владимир Путин.

Также глава государства подчеркнул, что борьба с экстремизмом важна и разжигатели национальной розни и религиозной нетерпимости должны нести ответственность.

«Уверен, сотрудники спецслужб справятся с этими задачами», — заключил президент, поздравляя всех с профессиональным праздником и с приближающимся 2025 годом.

Как сообщало ИА Регнум, мир движется к созданию новой системы международной безопасности с участием стран Юга и Востока, считает директор ФСБ России Александр Бортников.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что Россия в последнее время сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы, которая исходит от группы западных стран. В стремлении сохранить доминирование в современном мире Запад направляет особые усилия на пространство бывшего СССР, чтобы внести хаос в общественно-политические процессы в регионе и «разогреть» тлеющие конфликты, добавил он.