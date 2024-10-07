Москва, 7 октября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Россия в последнее время сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы, исходящей от группы государств, заявил 7 октября директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

РИА Новости/Григорий Сысоев Сергей Нарышкин

Риски и угрозы для России со стороны западных стран кратно возросли, хотя РФ никогда не желала этим государствам ничего плохого, сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ, сообщила пресс-служба СВР.

«Сегодня мы с вами работаем и осуществляем наше взаимодействие в крайне сложных условиях мировой турбулентности. Кратно возросли риски и угрозы со стороны стран Запада, хотя мы никогда не желали им ничего плохого», — заявил Нарышкин.

Запад, стремясь сохранить доминирование в современном мире, направляет особые устремления на постсоветское пространство, пытаясь внести хаос в общественно-политические процессы в регионе и «разогреть» тлеющие конфликты, отметил также глава СВР.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что США вместе со своими союзниками по НАТО, в первую очередь Великобританией, хотят расширить зону украинского конфликта на Белоруссию и Молдавию. Кроме того, западный альянс рассматривает возможность прямого вовлечения в военный конфликт контингентов стран НАТО, отметил Бортников.

Страны НАТО планируют ввести свой контингент в Закавказье под видом миротворцев, использовав в качестве повода необходимость урегулировать отношения между Азербайджаном и Арменией, заявлял также директор ФСБ. Размещённая на границе двух указанных стран так называемая независимая гражданская наблюдательная миссия ЕС ведёт разведку в интересах НАТО, против России и её партнёров, подчеркнул Бортников.