Москва, 26 ноября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Мир движется к созданию новой системы международной безопасности с участием стран Юга и Востока. Такое мнение выразил директор ФСБ России Александр Бортников во вторник, 26 ноября, на проходящем в Москве ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб (СОРБ) государств — участников СНГ.

Kremlin Pool/Global Look Press Александр Бортников

«Сегодняшняя встреча проходит в условиях фундаментальной перестройки мирового порядка. Прошедший недавно в Казани саммит БРИКС подтвердил это. Формируется многополярное политическое и экономическое пространство и создается новая, «инклюзивная» система международной безопасности с участием стран Глобального Юга и Востока», — подчеркнул глава ФСБ.

По его словам, коллективный Запад во главе с США стремится сохранить своё доминирование, поэтому противодействует этому процессу и провоцирует ненависть.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что Россия в последнее время сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы, которая исходит от группы западных стран. В стремлении сохранить доминирование в современном мире Запад направляет особые усилия на пространство бывшего СССР, чтобы внести хаос в общественно-политические процессы в регионе и «разогреть» тлеющие конфликты, добавил он.

Позднее в этот же день Нарышкин заявил, что государства — участники НАТО перебрасывают в зону российской спецоперации боевиков с территории Ближнего Востока для участия в военном конфликте на стороне Киева. По его словам, в качестве хаба для этого используется военная база США Эт-Танф на границе Сирии, Иордании и Ирака.