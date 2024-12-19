Москва, 19 декабря, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пошутил над словами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова про нетрадиционного гостя прямой линии. Глава государства сделал это в прямом эфире.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Во время прямой линии с президентом, которая была в этом году совмещена с пресс-конференцией, Песков заметил в зале популярного российского блогера Влада Бумагу, известного как Влад А4, и предложил дать ему слово. Представитель Кремля назвал блогера «нетрадиционным гостем» такого рода мероприятий.

«В каком смысле нетрадиционный?» — отреагировал президент.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936581" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Нетрадиционный гость блогер Влад A4

Позже российский лидер поздравил блогера с достижением отметки в 80 млн подписчиков, отметив, что этот показатель говорит об уникальности контента, а также поздравил его с рождением ребёнка.

Как передавало ИА Регнум, Бумага задал вопрос о том, почему в РФ блокируют YouTube, так как отечественные видеохостинги стремительно развиваются, эффективно работают и могут составить конкуренцию зарубежным.

Если речь идёт о торможении видеохостинга YouTube, то вопросов больше к его владельцу, а не к российским властям, ответил ему Путин. Президент добавил, что Google и YouTube не могут нарушать законодательство РФ и злоупотреблять Сетью в интересах своих правительств. По словам главы государства, при поиске определённого контента на западном видеохостинге всплывает контент совершенно другой направленности, политической.