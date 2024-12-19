Путин пошутил про «нетрадиционного гостя» во время прямой линии
Москва, 19 декабря, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пошутил над словами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова про нетрадиционного гостя прямой линии. Глава государства сделал это в прямом эфире.
Во время прямой линии с президентом, которая была в этом году совмещена с пресс-конференцией, Песков заметил в зале популярного российского блогера Влада Бумагу, известного как Влад А4, и предложил дать ему слово. Представитель Кремля назвал блогера «нетрадиционным гостем» такого рода мероприятий.
«В каком смысле нетрадиционный?» — отреагировал президент.
Позже российский лидер поздравил блогера с достижением отметки в 80 млн подписчиков, отметив, что этот показатель говорит об уникальности контента, а также поздравил его с рождением ребёнка.
Как передавало ИА Регнум, Бумага задал вопрос о том, почему в РФ блокируют YouTube, так как отечественные видеохостинги стремительно развиваются, эффективно работают и могут составить конкуренцию зарубежным.
Если речь идёт о торможении видеохостинга YouTube, то вопросов больше к его владельцу, а не к российским властям, ответил ему Путин. Президент добавил, что Google и YouTube не могут нарушать законодательство РФ и злоупотреблять Сетью в интересах своих правительств. По словам главы государства, при поиске определённого контента на западном видеохостинге всплывает контент совершенно другой направленности, политической.