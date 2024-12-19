Москва, 19 декабря, 2024, 18:18 — ИА Регнум. В вопросе о замедлении видеохостинга Youtube в России больше вопросов к владеющей им компании Google, нежели к Москве. Об этом 19 декабря заявил в ходе совмещённой с большой пресс-конференцией прямой линии президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Присутствовавший на мероприятии детский блогер Влад Бумага задал вопрос о том, почему в РФ блокируют YouTube, так как отечественные видеохостинги стремительно развиваются, эффективно работают и могут составить конкуренцию зарубежным.

«По поводу торможения YouTube… Здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне», — ответил на это глава государства.

Путин пояснил, что YouTube и владеющая им компания Google должны соблюдать законы РФ и «избегать какого-то жульничества в сети» для достижения собственных интересов. Он уточнил, что во время поиска определённого контента на западном видеохостинге выходит контент совершенно другой направленности — политической.

Как сообщало ИА Регнум, в пресс-службе Роскомнадзора 26 июля рассказали, что с 2020 года видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов. В ведомстве уточнили, что у РКН есть достаточно инструментов для принятия мер в отношении YouTube и для «мотивации» компании.

Позднее в этот же день Александр Хинштейн, занимавший на тот момент должность лава комитета Госдумы по информполитике, отметил, что причиной существенного замедления работы YouTube станет отказ российских дата-центров от «серого» сотрудничества с Google. Он уточнил, что к этому привело игнорирование российского законодательства администрацией видеохостинга.