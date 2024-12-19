Москва, 19 декабря, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Проблемы с наличием физраствора в аптеках возникли не из-за самого препарата, а из-за упаковки. Об этом заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его словам, Минпромторг и Минздрав вовремя не приняли решение по ценам на упаковку. Предлагавшаяся производителям стоимость стала убыточной, дело дошло до того, что упаковку начали закупать за рубежом.

«На сегодняшний день все решения приняты, но очень надеюсь на то, что этих сбоев не будет», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко, комментируя сообщения о нехватке раствора, заявил, что проблем с выпуском препарата нет, проводилась перерегистрация цен из-за подорожания себестоимости упаковки. Больницы обеспечены физраствором в нужном количестве, добавил министр.

Росздравнадзор 18 декабря сообщил, что в гражданский оборот введены более 1 млн упаковок физраствора. В ведомстве добавили, что контролируют обеспечение лечебной и аптечной сети лекарствами, в том числе и физраствором.