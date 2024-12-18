Москва, 18 декабря, 2024, 20:35 — ИА Регнум. В гражданский оборот 18 декабря ввели более 1 млн упаковок физраствора. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Росздравнадзора.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В публикации отмечается, что служба контролирует обеспечение лечебной и аптечной сети лекарствами, в том числе и физраствором.

«Сегодня в течение дня производители ввели в гражданский оборот более 1 млн упаковок препарата Натрия хлорид», — говорится в заявлении.

Сообщается также, что доставка этого препарата в аптеки и медицинские учреждения начнётся в ближайшее время.

Как ранее передавало ИА Регнум, 13 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что проблем с производством физраствора нет. Он подчеркнул, что в стране достаточно производителей физраствора и они обеспечивают все внутренние потребности, а поскольку препарат внесён в список жизненно важных, цены на него находятся под государственным контролем.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что за 2023 год в России зарегистрировали 530 отечественных лекарств. Также в РФ впервые начали производить новые виды медицинского оборудования для сердечно-сосудистой хирургии, реаниматологии, реабилитации, диагностики и лечения генетических заболеваний, отмечал глава государства.