Москва, 13 декабря, 2024, 20:13 — ИА Регнум. В России нет проблем с производством физраствора, была только перерегистрация цен на препарат из-за подорожания себестоимости упаковки. Об этом 13 декабря заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в связи с сообщениями о нехватке раствора.

РИА Новости/Денис Абрамов

Он подчеркнул, что в стране достаточно производителей физраствора и они обеспечивают все внутренние потребности. Поскольку препарат внесён в список жизненно важных, цены на него находятся под государственным контролем. Когда упаковка подорожала, производители попросили перерегистрировать цены.

«Федеральная антимонопольная служба после соответствующего анализа рассмотрела их и вынесла заключение. Цены на физраствор 11 производителей уже перерегистрированы Минздравом России», — заявил Мурашко «РИА Новости».

Министр отметил, что в больницах препарат находится в достаточном количестве. Ситуацию контролирует Росздравнадзор.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в течение 2023 года в России зарегистрировали 530 отечественных лекарств. Также впервые начали производить новые виды медицинского оборудования для сердечно-сосудистой хирургии, реаниматологии, реабилитации, диагностики и лечения генетических заболеваний.

12 декабря 2024 года старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев заявил, что банк вместе с Институтом AIRI создаст центр разработки лекарств с помощью ИИ. В учреждении будут генерировать новые молекулы, подтверждать работу препаратов и проводить доклинические исследования.