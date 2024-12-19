Москва, 19 декабря, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с правительством проблему перебоев с фармпрепаратами и заявил, что необходимые решения по ситуации с физраствором приняты.

Владимир Смирнов/ТАСС

Надеюсь, что сбоев не будет, сказал президент. Он пояснил, что дефицит физраствора связан не с производством, а с упаковкой.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936514" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин о нехватке лекарств

Он отметил, что в стране изготавливают сложные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями. Эта сфера хорошо развивается в Санкт-Петербурге.

новость дополняется