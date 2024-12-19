Москва, 19 декабря, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с правительством проблему перебоев с фармпрепаратами и заявил, что необходимые решения по ситуации с физраствором приняты.

Владимир Смирнов/ТАСС

Надеюсь, что сбоев не будет, сказал президент. Он пояснил, что дефицит физраствора связан не с производством, а с упаковкой.

Путин о нехватке лекарств

Он отметил, что в стране изготавливают сложные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями. Эта сфера хорошо развивается в Санкт-Петербурге.

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