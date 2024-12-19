Москва, 19 декабря, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Роскомнадзор зафиксировал 127 утечек баз данных за 11 месяцев 2024 года. Об этом 19 декабря сообщили на официальном сайте службы по итогам заседания Общественного совета.

Сергей Батурин/РИА Новости

Руководитель федерального надзорного органа Андрей Липов напомнил о законе об ужесточении наказания за утечку персональных данных, подписанном в конце ноября и подвёл итоги мониторинга.

«За 11 месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 127 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 680 млн записей», — сообщил Липов.

Как ранее передавало ИА Регнум, 26 ноября Госдума приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за создание сайтов, на которых осуществляется незаконный оборот персональных данных. Отмечается, что за подобные преступления грозит либо лишение свободы на срок до пяти лет или принудительные работы на тот же срок, либо штраф до 700 тыс. рублей.

Кроме того, 19 ноября глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что персональные данные всех граждан России уже есть в Сети. По его словам, основной их массив находится в даркнете — теневом сегменте интернета, доступ к которому возможен только через специальные браузеры.