Москва, 26 ноября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Государственная дума во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за создание сайтов, на которых осуществляется незаконный оборот персональных данных. Информация об этом 26 ноября появилась на сайте парламента.

Дарья Антонова ИА Регнум

Законом вводится уголовная ответственность за создание или обеспечение функционирования сайта, предназначенного для незаконных хранения или передачи компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной незаконным путем. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или принудительных работ на тот же срок, либо штрафа до 700 тысяч рублей.

Также усиливается административная ответственность за противоправные действия, связанные с оборотом персональных данных пользователей.

«По статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение требований о сборе персональных данных граждане заплатят от двух до шести тысяч рублей, должностные лица — от 10 тысяч до 20 тысяч, юрлица — от 60 тысяч до 100 тысяч», — сказано в пояснении к тексту закона.

За повторное нарушение предусмотрены повышенные штрафы: для граждан — 4–12 тысяч рублей, для должностных лиц — 20–50 тысяч, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что персональные данные всех граждан России уже есть в Сети. По его словам, основной их массив находится в даркнете — теневом сегменте интернета, доступ к которому возможен только через специальные браузеры.

По данным Роскомнадзора, более 600 млн записей о россиянах утекли в интернет с начала 2024 года. За октябрь ведомство зафиксировало 13 случаев утечек баз данных, которые содержали свыше 9,7 млн записей о россиянах.