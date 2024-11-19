Москва, 19 ноября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что персональные данные всех граждан России уже есть в Сети. Об этом он рассказал на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Осеевский отметил, что и его личная информация также находится в Сети. Доступность личных данных россиян даёт возможность преступникам для вмешательства в частную жизнь людей, считает глава компании.

«В основе таких массированных атак лежит то, что персональные данные всех россиян уже утекли. Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас», — сказал Осеевский.

Как ранее сообщало ИА Регнум, по данным Роскомнадзора, более 600 млн записей о россиянах утекли в интернет с начала 2024 года. За октябрь ведомство зафиксировало 13 случаев утечек баз данных, которые содержали свыше 9,7 млн записей о россиянах.