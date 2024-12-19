Москва, 19 декабря, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин вспомнил цитату американского писателя Марка Твена в ответ на утверждения об «ослаблении России». Это высказывание глава государства привёл в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Я хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — отметил глава государства.

Так он отреагировал на соответствующий вопрос журналиста американского телеканала NBC Кира Симмонса.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию подчеркнул, что Россия никому не позволит вмешиваться во внутренние дела страны. Он уточнял, что Запад со своими колониальными повадками стремится не просто сдержать развитие РФ, но добиться того, чтобы на её месте было зависимое и угасающее пространство.

В середине марта Путин назвал своей мечтой создание сильной и суверенной России.