Москва, 29 февраля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Россия никому не позволит вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.

Известия/ Анна Селина

По словам президента, Запад со своими колониальными повадками стремится не просто сдержать развитие России, а добиться того, чтобы на месте РФ было зависимое и угасающее пространство.

«По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине: принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались», — сказал Путин, добавив, что Запад в стремлении ослабить Россию столкнулся с многонациональным народом России.

Вместе с тем глава государства отметил, что представители разных этносов, культур и религий сражаются плечом к плечу за одну общую Родину и доказали, что Россия едина.

Как передавало ИА Регнум, Путин 16 февраля заявил, что колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, однако Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам. Он подчеркнул, что Запад любыми средствами пытается сохранить своё господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции.

Глава государства 20 февраля заявил, что планы недоброжелателей России по её изоляции провалились. Он добавил, что Россия переживает особое время и его новизна в том, чтобы вывести страну на другой уровень развития. Кроме того, РФ качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе.