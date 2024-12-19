Москва, 19 декабря, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Россия в целом достигла своих целей в Сирии. Об этом в четверг, 19 декабря, в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

Михаил Климентьев/ТАСС

Он напомнил, что наземных войск РФ в Сирии не было, там расположены лишь две базы ВС России. РФ пришла в Сирию для того, чтобы террористы не создали там свой анклав, как это произошло в Афганистане, отметил глава государства.

«Мы ведь пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин также рассказал, что пока не виделся с находящимся в России бывшим президентом Сирии Башаром Асадом, но планирует с ним поговорить.

8 декабря стало известно, что Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».