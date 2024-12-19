Москва, 19 декабря, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, 19 декабря заявил, что пока не встречался с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву, однако планирует поговорить с ним.

Валерий Шарифулин/РИА Новости

«Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать», — сообщил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря стало известно, что Асад принял решение оставить президентский пост и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть. Политик и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».

18 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет внимательно следить за реализацией на практике задач, обозначенных новыми властями Сирии.