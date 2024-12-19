Москва, 19 декабря, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Процесс перевода госкомпаний в регионы является сложным, но правильным. Такую практику можно применить и государственным органам, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Я считаю, что это очень правильно — некоторые даже федеральные органы переводить в различные центры страны. Это всё-таки подталкивает развитие», — отметил глава государства.

По словам российского лидера, перевод госкомпаний из Москвы даёт толчок в развитии регионов и других городов. Однако этот процесс сложный, добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня Путин заявил о планах перенести головные структуры крупнейших государственных корпораций в регионы. Глава государства отметил, что идея переноса головных офисов крупнейших компаний в регионы требует проработки, но заслуживает внимания. Кроме того, Путин отметил, что важность концентрации ресурсов на перспективных точках роста. Он указал, что именно такой подход предусмотрен в рамках мастер-планов для дальневосточных и арктических регионов. Также предусмотрена договорённость утвердить аналогичные программы ещё для 200 населенных пунктов.

Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил разработать мастер-планы для 200 городов России. Глава государства рассказал, что для 22 дальневосточных городов и агломераций подготовлены мастер-планы развития. Кроме того, аналогичная работа ведётся по населённым пунктам в Арктике.