Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о планах перенести головные структуры крупнейших государственных корпораций в регионы.

(сс) Администрация президента России

«Мы будем укреплять экономические возможности регионов. В этой связи, в том числе в правительстве, обсуждаются планы переноса головных структур наших крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты федерации», — сказал он на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Глава государства отметил, что идея переноса головных офисов крупнейших компаний в регионы требует проработки, но заслуживает внимания. Он напомнил, что «РусГидро» уже переехало из Москвы в Красноярск.

Президент добавил, что в 2025 году будут запущены новые нацпроекты и госпрограммы в области образования и здравоохранения, спорта и культуры, по повышению экологического благополучия городов и сёл.

Кроме того, Путин отметил, что важность концентрации ресурсов на перспективных точках роста. Он указал, что именно такой подход предусмотрен в рамках мастер-планов для дальневосточных и арктических регионов. Также предусмотрена договорённость утвердить аналогичные программы ещё для 200 населенных пунктов.

Как передавало ИА Регнум, Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил разработать мастер-планы для 200 городов России. Глава государства рассказал, что для 22 дальневосточных городов и агломераций подготовлены мастер-планы развития. Кроме того, аналогичная работа ведётся по населённым пунктам в Арктике.

В сентябре 2023 года Путин поручил создать достойные условия жизни в Анадыре, Магадане, Якутске. Он отметил, что в целом у всех этих городов есть много схожих проблем, включая суровый климат и сложную транспортную доступность, поэтому в качестве первоочередных для решения задач глава государства выделил обеспечение достойных жилищных условий, комфортной городской среды и современной транспортной инфраструктуры.