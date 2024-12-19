Москва, 19 декабря, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает, правильно ли Запад понял нововведения, закреплённые в ядерной доктрине России. Об этом он заявил 19 декабря во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я не знаю, как они поняли. Это надо у них спросить», — сообщил глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября 2024 года президент России подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». В документе говорится, что базовый принцип доктрины не изменился. Соответствующее правило гласит, что применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что обновление ядерной доктрины РФ является сигналом, который Москва посылает Западу. Представитель Кремля отметил, что этот шаг не случаен.