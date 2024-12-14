Донецк, 14 декабря, 2024, 08:30 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотника украинских формирований на служебный автобус в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали два мирных жителя. Об этом 14 декабря сообщил мэр города Иван Приходько.

ТАСС/Дмитрий Ягодкин

По словам Приходько, в ночь на 14 декабря украинские боевики сбросили боеприпас с беспилотника на служебный автобус одного из предприятий в поселке Химик в Никитовском районе Горловки.

«В результате … ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя Горловки», — написал он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее 14 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о сбитых и перехваченных в нескольких муниципалитетах украинских БПЛА. По его словам, в результате попытки террористической атаки никто не пострадал.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо 13 декабря сообщил об ударе FPV-дронами боевиков ВСУ по пассажирскому автобусу в населённом пункте Голая Пристань. В результате атаки один мирный житель погиб и двое получили ранения.