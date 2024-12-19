Самара, 19 декабря, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Крылья Советов» не может выплатить долг в 1 млрд рублей уже десять лет. Об этом в эфире телеканала «Тольятти-24» 19 декабря заявил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Все забыли, что лет десять назад было объявлено о стратегическом партнёрстве клуба и «Ростеха». Партнёрство было разное, наверняка была и финансовая помощь. Но это не было спонсорством, потому что у нас есть заём у клуба перед компанией «РТ-Капитал», который исчисляется, кажется, 1 млрд рублей. Который пролонгируется по годам и не выплачивается», — уточнил он.

Федорищев также сообщил, что долг самарского футбольного клуба на протяжении десяти лет пролонгируется искусственно и без учёта инфляции.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября губернатор Самарской области заявил о коррупции в российском футболе. По его информации, клуб «Крылья Советов» задолжал около 36 млн рублей вероятным преступникам, которые работают в судейском спортивном корпусе. Федорищев отметил, что система, предполагающая незаконные выплаты судьям за честное обслуживание игр, действует в российском футболе уже несколько лет. Губернатор подчеркнул необходимость прекратить направлять деньги налогоплательщиков «в коррупционную систему судейства в профессиональном спорте».

Российский футбольный союз назвал заявление Федорищева поводом для обращения в правоохранительные органы. Организация выразила готовность содействовать расследованию. Кроме того, в тот же день Федорищев объявил об увольнении спортивного директора и отстранении руководства клуба по итогам проведённого аудита работы. Губернатор уточнил, что в схемах подкупа судей, о которых он рассказал ранее, участвовали около десяти российских клубов, а объём взяток составил 500 млн рублей.