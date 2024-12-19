Москва, 19 декабря, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Российская экономика полностью обеспечивает потребности страны в мясе, заявил президент РФ Владимир Путин.

Известия/Артем Коротаев

«У нас потребление мяса в год — примерно 80 кг на человека, а в мире — 42 кг примерно. Это усредненные показатели», — сказал глава государства во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

По словам главы государства, потребление мяса в РФ за последнее время увеличилось в два раза.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября стало известно, что по итогам августа Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса, обогнав половину государств G20, включая Францию и Швейцарию. На первом месте рейтинга оказались страны Персидского залива. Больше всего мяса на среднюю зарплату можно было купить в Катаре — 391 кг. У России показатель составлял 161 кг.

В начале октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса. Кроме того, глава правительства отметил, что все показатели по большинству важных продуктов — по мясу, по рыбе, по растительному маслу, по сахару, по зерну — в 2024 году в стране выполнены.