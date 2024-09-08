Москва, 8 сентября, 2024, 09:34 — ИА Регнум. По итогам августа Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса, обогнав половину государств G20, включая Францию и Швейцарию. Это следует из рейтинга, составленного на основе данных национальных статистических ведомств по среднемесячной заработной плате и стоимости килограмма говядины, сообщило «РИА Новости».

Дмитрий Рогулин/ТАСС

На первом месте рейтинга оказались страны Персидского залива. Больше всего мяса на среднюю зарплату можно купить в Катаре — 391 кг. В Объединённых Арабских Эмиратах этот показатель составляет 336 кг, в Кувейте ― 295 кг мяса.

Жители 15 стран мира на среднее жалование могут позволить себе купить больше 200 кг мяса. Россия в этом списке оказалась на 20-м место с показателем в 161 кг.

Самое недоступное мясо в мире на Кубе — всего 3 кг мяса на человека.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня на пленарном заседании ПМЭФ президент Владимир Путин заявил, что Россия вышла на полное самообеспечение мясом. Уровень потребления этого продукта питания россиянами почти вдвое выше среднемирового, отметил также глава государства.

Он уточнил, что потребление мяса в России в 2023 году обновило рекорд и превышает 80 кг на человека в год. Для сравнения, в мире в среднем это 42–43 кг на человека.

В 2023 году Россия импортировала 586 тыс. т мяса. Главными поставщиками стали Белоруссия, на которую пришлась почти половина от этого объёма (293 тыс. т), а также Бразилия (свыше 111 тыс. т) и Парагвай (более 42 тыс. т). Также в пятёрку крупнейших поставщиков вошли Аргентина и Китай, у которых Россия приобрела почти 42 тыс. т и 19 тыс. т соответственно. Отмечается, что основным в импорте стало мясо крупного рогатого скота и птицы.