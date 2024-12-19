Москва, 19 декабря, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Рост российской экономики во многом связан с укреплением суверенитета страны. Об этом 19 декабря заявил в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Я говорил о росте нашей экономики, в значительной степени это результат укрепления суверенитета… Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность. В этом самое главное дело. И вот укрепление суверенитета — это тоже результат роста экономики», — сказал он.

Глава государства отметил, что суверенитет является очень важной для любой страны вещью, которая должна быть «в сердце». По словам Путина, в Европе всё в это вопросе стараются сгладить и зашлифовать, что отражается в том числе и на экономике.

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Президнт РФ также рассказал, что однажды на дне рождения экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера только русский хор исполнял песни на немецком языке, в то время как все остальные коллективы пели на английском.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря Путин выразил благодарность российским военным за их героизм и усилия по защите суверенитета страны. Кроме того, глава государства пожелал армии России успехов в боевой службе.

Ранее, 4 декабря российский лидер раскритиковал немецкого бизнесмена, в ходе инвестфорума ВТБ «Россия зовёт!» задавшего ему вопрос на английском языке. Он отметил, что уровень суверенитета является самое важным и напомнил об истории с днём рождения Шрёдера, где все, за исключением русского хора, пели песни на английском языке.