Москва, 4 декабря, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал немецкого бизнесмена, который в ходе инвестфорума ВТБ «Россия зовёт!» задал ему вопрос на английском языке.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Уровень суверенитета — это самое важное, подчеркнул глава государства.

«Вы знаете, я когда-то был на дне рождения (экс-канцлера ФРГ Герхарда. — Прим. ред.) Шрёдера, в Ганновере. Скромно было, но достойно. Все говорили по-английски, и даже хор девочек Ганновера исполнял песни на английском языке. Стыдно! Понимаете? Вот в чём всё дело», — сказал Путин.

Уровень суверенитета должен быть внутри, подчеркнул президент.

Как передавало ИА Регнум, бывший канцлер Германии Ангела Меркель в книге своих воспоминаний указала, что Путин говорит на немецком языке лучше, чем она на русском.

В ноябре президент России поручил подготовить проект основ государственной политики в языковой сфере. Кроме того, Путин поручил определить и закрепить требования к уровню владения русским языком для мигрантов.