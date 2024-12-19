Донецк, 19 декабря, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Горловки в Донецкой Народной Республике кассетными боеприпасами. Об этом 19 декабря сообщил мэр города Иван Приходько.

Константин Михальчевский/РИА Новости Кассетные боеприпасы

«Вследствие обстрела <…> около городской больницы № 2 ранены восемь мирных граждан», ― написал мэр в Telegram-канале.

Также, по его словам, повреждения получили несколько домов и учреждений на проспекте Ленина в Центрально-Городском районе Горловки.

Как сообщало ИА Регнум, в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 16 декабря проинформировали, что украинская армия использовали натовский кассетный боеприпас для обстрела гостиницы «Стирол» в Горловке.

В результате атаки украинских войск повреждения получил фасад гостиницы, а также здания многоквартирных домов. Кроме того, при обстреле сгорел один автомобиль. По словам очевидцев, во время атаки было слышно три прилёта.

В ночь на 14 декабря украинские формирования с помощью беспилотника атаковали служебный автобус в Горловке. Транспортное средство принадлежит одному из предприятий в поселке Химик в Никитовском районе. В результате ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя.