Варшава, 19 декабря, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Обсуждение темы отправки польских войск на Украину пока не ведётся. Этот вопрос является предметом для разговора, заявил 18 декабря президент Польши Анджей Дуда.

Иван Шилов ИА Регнум Польская армия

«Это тема для обсуждения. На данный момент такой дискуссии нет. Никто не сделал конкретного предложения, не выдвинул формулу, какой она должна быть», — ответил Дуда на вопрос журналиста радиостанции RMF FM перед вылетом в Брюссель.

По словам Дуды, для него приоритетом является безопасность Польши. Важнейшим вопросом для прекращения огня на Украине будет защита восточного фланга НАТО от «потенциальной российской агрессии», добавил польский президент.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря глава польского бюро национальной безопасности Яцек Севера заявил, что Польша отказывается отправить войска на Украину, так как это можно воспринять как попытку разделить соседнюю страну. Польскую армию создавали для обороны от вторжения, поэтому она не готова действовать за рубежом. Армия должна оставаться внутри своей республики, а для отправки войск в другие страны лучше подготовлены западные партнёры, пояснил он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 12 декабря сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Варшава не отправит войска на Украину. Он подчеркнул, что этого не будет даже после прекращения огня.