Варшава, 13 декабря, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Польша отказывается отправить войска на Украину, так как это можно воспринять как попытку разделить соседнюю страну. Об этом 13 декабря заявил глава польского бюро национальной безопасности (БНБ) Яцек Севера.

Иван Шилов ИА Регнум

Севера уточнил, что на позицию Варшавы влияют исторические факторы, а также заявления о том, что Польша хочет оккупировать Западную Украину. Если польские войска войдут на территорию соседней страны, Россия якобы сможет это использовать это для своего «нарратива», считает глава БНБ.

Он добавил, что польскую армию создавали для обороны от вторжения, поэтому она не готова действовать за рубежом. Армия должна оставаться внутри своей республики, а для отправки войск в другие страны лучше подготовлены западные партнёры.

«Если и размышляем над присутствием в любой форме международных сил на Украине, в буферной или демилитаризованной зоне, то они должны иметь международные полномочия. Это должен быть либо мандат ООН, либо европейский мандат», — отметил он в эфире радиостанции Polskie Radio.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Польши Дональд Туск 12 декабря заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Варшава не отправит войска на Украину. Он подчеркнул, что этого не будет даже после прекращения огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря, комментируя рассуждения возможном вводе западных войск на Украину, отметил, что этот вопрос сначала требуется обсудить на переговорах. При этом он подчеркнул, что Россия добивается полноценного мира, а не перемирия.