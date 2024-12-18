Кандалакша, Мурманская область, 19 декабря, 2024, 01:03 — ИА Регнум. Число пострадавших при железнодорожной аварии пассажирского и грузового поездов в Кандалакшском районе Мурманской области увеличилось до 27 человек. В больницах находятся 17 человек в состоянии различной степени тяжести. Подробности сообщил ТАСС замгубернатора, министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Psut.sledcom.ru Сход вагонов с рельсов

По словам Панычева, в числе пострадавших 22 взрослых пассажира и пять детей.

«Один, к сожалению, летальный случай. 17 человек госпитализированы в центральные районные больницы региона: 13 человек — в Кандалакшскую ЦРБ, один — в Апатитско-Кировскую ЦРБ и три пациента — в медсанчасть №118 ФМБА в городе Полярные Зори», — сказал Панычев.

Министр также уточнил, что пять человек самостоятельно обратились в стационар, из них два 14-летних подростка. При этом два человека отказались от госпитализации.

Дмитрий Панычев опроверг слухи из соцсетей, что одному из пассажиров ампутировали конечность. Пострадавших с ампутацией не было, заявил он.

Официальные источники пока не информируют о пострадавших среди работников поезда.

Как сообщало ИА Регнум, возраст пострадавших в результате столкновения поездов в Мурманской области варьируется от 8 до 72 лет. Личность погибшей женщины, которой на вид было около 50 лет, устанавливается. Всего в поезде было 326 пассажиров.

По уточнённой информации оперативных служб, в Мурманской области сошли с рельсов 19 вагонов, из них 15 — грузовые.

Днём 18 декабря на станции Княжая на юге Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда.

Возбуждено уголовное дело.