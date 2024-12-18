Кандалакша, Мурманская область, 18 декабря, 2024, 23:12 — ИА Регнум. По уточнённой информации оперативных служб в Мурманской области 18 декабря сошли с рельсов при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом 19 вагонов, сообщил ТАСС.

Уточняется, что из 19-ти — 15 вагонов грузовых.

Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы городов Кандалакши и Полярных Зорей. Остальных отправили в восьми вагонах поезда до места назначения.

Как сообщало ИА Регнум, днём 18 декабря на станции Княжая на юге Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. В пассажирском находилось 326 человек.

Одна из пострадавших скончалась в машине скорой помощи. По данным Минздрава, в аварии с поездом пострадали 17 человек, в том числе трое детей.

По факту столкновения поездов возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Родственникам погибшей пассажирки выплатят 2,2 млн рублей. Состояние трёх человек врачи оценивают как тяжёлое, остальные, включая детей, находятся в состоянии средней степени тяжести.