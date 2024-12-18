Вашингтон, 18 декабря, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Американская госпрограмма по производству истребителей F-35 оказалась провальной. Об этом 18 декабря заявил военный эксперт Дэн Грейзер в журнале Responsible Statecraft (RS).

Иван Шилов ИА Регнум F-35

«Американцам пора осознать, что программа производства истребителей пятого поколения F-35 — это полный провал… Она разрабатывалась свыше 23 лет и уже обошлась американскому народу более чем в 300 млрд долларов, а похвастаться особенно нечем. С конвейера в Форт-Уэрте сходят новенькие F-35, однако их боевые возможности весьма скромны», — уточнил автор.

Примечательно, что за весь 2023 год в полной боевой готовности находилась лишь треть флота F-35.

По мнению Грейзера, полностью свернуть программу будет крайне сложно из-за обширного иностранного участия. Однако остановка производства F-35 до завершения проектирования инженерами станет для оборонной промышленности верным сигналом, поскольку текущее положение дел недопустимо, заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября американский миллиардер Илон Маск заявил о бесполезности для США истребителей F-35 в эпоху развития беспилотных технологий и назвал идиотами тех, кто продолжает создавать эти самолёты. Бизнесмен в соцсети Х добавил к своему посту эмодзи в виде мусорного ведра. Пользователь сети в комментариях попытался возразить Маску. На это миллиардер заявил, что у F-35 «отвратительная конструкция».

Американский общественный проект по надзору за правительством 21 ноября опубликовал отчёт, в котором говорится, что власти США одобрили серийное производство F-35. При этом истребитель не прошёл проверку на соответствие требованиям эксплуатации. Были выявлены проблемы в надёжности, точности стрельбы, скрытности и пригодности для ремонта.