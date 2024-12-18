Вашингтон, 18 декабря, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп появился на публике с новой причёской. Видеозаписи были опубликованы в соцсетях и стали активно комментироваться.

ИА Регнум

На представленных кадрах Трамп одет в чёрные брюки и белую майку-поло, в руках он держит традиционную красную кепку, при этом волосы избранного президента США коротко подстрижены.

Комментаторы в соцсетях заявили о сходстве Трампа с новой причёской с братом Кевина Маккалистера из комедии «Один дома» (в которой снимался и сам Трамп), а также с одним из персонажей фильма «Назад в будущее».

По другой версии, привычной укладки политика не видно на фото и видео из-за того, что волосы примял головной убор. Трамп не сообщал о смене стиля, отметили комментаторы.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря Трамп официально получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. 6 января результаты голосования должен утвердить Конгресс США, а на 20 января назначена инаугурация избранного президента.

Американский журнал Time ранее объявил Трампа человеком года. По мнению редакции издания, политическое возрождение бывшего и вновь избранного президента США не имеет аналогов в истории страны.