Москва, 18 декабря, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Порог ядерного сдерживания не определён международными обязательствами России, он определяется необходимостью нейтрализации угроз, заявил в среду, 18 декабря, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

ИА Регнум

«Так называемый «порог сдерживания» не определён никакими международными обязательствами нашей страны и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника», — отметил начальник Генштаба на брифинге для военных атташе иностранных государств.

В доктрине США порог применения ядерного оружия обозначен нечётко, но он существенно ниже, чем в обновлённой концепции РФ, сказал Герасимов.

«При этом ни у кого не должно быть сомнений, что на любые угрозы безопасности нами будут предприняты все необходимые ответные меры, применено то оружие, которое посчитаем целесообразным», — указал начальник Генштаба.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Была расширена категория государств и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчёркивал, что Россия использует ЯО в рамках своей ядерной доктрины в случае агрессии с применением неядерного оружия против РФ или Белоруссии, если появится критическая угроза суверенитету или территориальной целостности хотя бы одной из указанных стран.