Москва, 18 декабря, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» провела более 200 агрономических испытаний систем минерального питания растений в 2024 году. Исследованы особенности питания 27 видов сельхозкультур как в благоприятных, так и в экстремальных агрометеорологических условиях 2024 года.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Наши основные усилия по-прежнему направлены на разработку, внедрение и распространение высокоэффективных систем питания, обеспечивающих рост сельхозпроизводства», — отметил генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

В основе испытаний — высокоэффективные марки «ФосАгро» и партнеров «ФосАгро-Регион». По данным компании, их рациональное применение позволило добиться выдающихся результатов урожайности ключевых российских сельхозкультур: пшеница озимая — 112 ц/га; рожь озимая — 86 ц/га; соя — 33,5 ц/га; подсолнечник — 45,8 ц/га; свекла сахарная — 822 ц/га.

Напомним, что «ФосАгро-Регион» является одной из крупнейших отраслевых компаний, осуществляющих агрохимический анализ почв. Компания ежегодно удваивает площади земель, охваченных высокотехнологичным сервисом агрохимического обследования: в этом году они достигнут 100 тыс. га. Для отбора образцов почв с полей используется парк техники с соответствующим оборудованием и производительностью до 2 тыс. га в день. Современное приборное оснащение собственной агрохимической лаборатории AgroG позволяет с высокой достоверностью проанализировать до 100 различных показателей, что дает точные данные для грамотного планирования системы минерального питания растений.