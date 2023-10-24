Москва, 24 октября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Более 50 тысяч гектаров сельхозземель попали в агрохимическое обследование «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро») с начала года. До конца года компания планирует обследовать порядка 60 тыс. га пашни почти в 20 регионах страны.

Евгений Катышев Пашня

По словам гендиректора «ФосАгро-Регион» Андрея Вовка, агрохимический анализ почв дает российским аграриям четкое понимание возможностей каждого из обследованных полей и помогает выстроить стратегию управления плодородием применительно к экономической модели предприятия. «Опыт последних двух лет показывает, что точное распределение минеральных удобрений по полю, с учетом различных зон плодородия, позволяет и увеличивать урожайность полевых культур на 10–25%, и оптимизировать до 30% затрат на минеральное питание растений», — отметил Вовк.

Как пояснили в «ФосАгро», агрохимическое обследование почв (АХО) — один из обязательных компонентов системы рационального сельскохозяйственного производства. Оно позволяет определить комплекс показателей плодородия, установить точный уровень питательных элементов в почве, а также выработать решение для максимально эффективного применения удобрений на каждом конкретном поле. «ФосАгро-Регион» развивает сервис агрохимического обследования почв с 2021 года. За это время сервисом воспользовались несколько десятков сельхозпредприятий, среди которых ведущие агрохолдинги страны и фермерские хозяйства.

В конце 2022 года глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев отмечал сохранение и воспроизводство плодородия почв как одно из важнейших условий устойчивого развития агропромышленного комплекса, эффективного и стабильного производства сельскохозяйственной продукции. По его словам, за последние годы страна многого достигла в этом направлении: на базе научных знаний в российском агропромышленном комплексе успешно внедряются инновационные агротехнические приемы, проводятся мелиоративные мероприятия, ведется масштабная работа по повышению урожайности сельскохозяйственных культур и улучшению экологии.