Липецк, 24 октября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро») запустила в Липецке свою первую собственную агрохимическую лабораторию AgroG.

Группа компаний «ФосАгро»

Она предназначена для выполнения широкого спектра анализов в рамках сервиса агрохимического обследования почв (АХО), который «ФосАгро-Регион» предоставляет во всех регионах своего присутствия. Как пояснили в компании, это один из ключевых компонентов системы рационального сельскохозяйственного производства, позволяющий определить комплекс показателей плодородия и, установив точный уровень питательных элементов в почве, выработать решение для максимально эффективного применения минеральных удобрений на каждом конкретном поле.

Для отбора проб «ФосАгро-Регион» использует собственный парк автоматизированных пробоотборников во всех федеральных округах. На основании данных лабораторных анализов агрономическая служба компании разрабатывает индивидуальные, научно обоснованные системы минерального питания с подробными рекомендациями и расчетом норм внесения минеральных удобрений. Как сообщает «ФосАгро-Регион», наличие у компании единого процесса отбора проб и анализа с последующим автоматизированным расчетом доз позволит обеспечить клиентов эффективным механизмом научно обоснованного подбора удобрений. Таким образом, оснащенная современным оборудованием лаборатория AgroG станет важным звеном комплексного подхода, направленного на сохранение плодородия земель и повышение прибыли хозяйств.

Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк уверен в стабильном росте рынка сервисов для АПК. «Рынок коммерческих агрохимсервисов находится в нашей стране в начале своего пути, при том, что их потенциальные потребители — все аграрии страны, — отметил Вовк. — Спрос на эти услуги растет: в прошлом году мы обследовали около 50 тыс. га, этот год мы планируем завершить двукратным ростом площадей. С учетом этой динамики и ситуации на рынке АХС, «ФосАгро-Регион» принял решение развивать собственную лабораторию». По словам гендиректора «ФосАгро-Региона», Липецкая область была выбрана не только из-за её агропромышленного потенциала. «С точки зрения логистики у региона удобное расположение, что позволяет доставлять сюда пробы на анализ и быстрее, и дешевле», — заявил Андрей Вовк.

Заместитель губернатора Липецкой области Илья Карлин назвал регион новатором по многим направлениям АПК, при этом многие успешные внедрения инноваций в растениеводстве он связывает с деятельностью «ФосАгро-Регион». «Мы уверены, что открытие здесь, в Липецке, новой агрохимической лаборатории станет отправной точкой для снижения производственных рисков растениеводства и трансляции этого опыта в другие регионы нашей страны», — подчеркнул Карлин.