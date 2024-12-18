Москва, 18 декабря, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы 17 декабря приняли сразу во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс РФ, которые призваны снять ответственность с медиков по статье 238 УК РФ.

ПАВЕЛ ВОЛКОВ/Павел Волков

Данный законопроект был внесён в парламент ещё в июле, в нём предлагалось добавить корректировки в несколько статей УК, которые не связаны с медицинской деятельностью специалистов здравоохранения.

Однако в декабре депутаты и сенаторы во главе с первым зампредседателя комитета по охране здоровья Бадмой Башанкаевым предложили добавить примечание к статье 238. Она касается оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности. Теперь эта статья не будет применяться к медицинской помощи.

Башанкаев в разговоре с «Известиями» объяснил, что одна из самых распространённых статей, по которым в отношении врачей возбуждают уголовные дела, является статья об оказании некачественных услуг. Во многом это было связно с тем, что оказание медпомощи также приравнивалось к услугам.

В сентябре ИА Регнум передавало, что Минздрав одобрил новые клинические рекомендации для кесарева сечения и естественных родов. Документ содержит действия доктора по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний, помогает принимать правильные решения и определяет показатели качества медицинской помощи.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав РФ провести разъяснительную работу с медицинскими организациями в регионах о порядке перехода на обязательные клинические рекомендации.