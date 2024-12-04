Москва, 4 декабря, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Министерству здравоохранения России необходимо провести разъяснительную работу с медицинскими организациями в регионах о порядке перехода на обязательные клинические рекомендации. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

«Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей. <…> Если вы убеждены, что поступаете правильно, то вы должны провести широкую разъяснительную работу, селекторы с регионами, но напряжение нарастает, и не реагировать на него нельзя», — призвала спикер верхней палаты парламента в ходе встречи со статс-секретарями министерств.

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай ответил, что по этому вопросу проводилась встреча с медиками, в настоящее время готовятся дополнительные предложения, в том числе по корректировке законодательства в данной области.

Нормы об оказании медицинской помощи на основе клинических рекомендаций вступят в силу с 1 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Минздрав одобрил новые клинические рекомендации для кесарева сечения и естественных родов. Документ содержит действия доктора по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний, помогает принимать правильные решения и определяет показатели качества медицинской помощи. В частности, в документе уточняется, какое именно обезболивание и в каких дозах рекомендуется роженицам. Кроме того, изменится порядок ведения наблюдения за роженицей.