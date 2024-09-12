Москва, 12 сентября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Минздрав России одобрил новые клинические рекомендации для кесарева сечения и естественных родов, они начнут действовать с 1 января 2025 года, пишет 12 сентября «Парламентская газета».

Иван Шилов ИА Регнум

Как уточнила руководитель поликлинического отделения Московского областного института акушерства и гинекологии доктор медицинских наук Вера Балан, документ описывает действия доктора по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний, помогает принимать правильные решения и определяет показатели качества медпомощи.

«Рекомендации основаны на доказанном клиническом опыте, а значит, периодически их необходимо обновлять», — отметила она.

В частности, в новом документе уточняется, какое именно обезболивание и в каких дозах рекомендуется роженицам. Как и прежде, сначала советуют применить такие немедикаментозные методы обезболивания, как техники дыхания, массаж или тёплые компрессы. Если же они окажутся неэффективными, тогда врач должен будет назначить медикаментозное обезболивание.

Кроме того, изменится порядок ведения наблюдения за роженицей. Теперь во время активной фазы первого периода родов температуру тела женщины будут измерять каждый час — вдвое чаще, чем раньше.

Нововведения касаются и кесарева сечения. В документе к списку состояний, при которых роды с хирургическим вмешательством будут проходить с учётом новых рекомендаций, добавили врождённые аномалии матки и неустойчивое положение плода.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьего и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что равный 1,4 коэффициент рождаемости в России угрожает будущему страны. Он также обозначил, кого считает героями страны. В их число, по мнению представителя Кремля, входят все многодетные матери государства.